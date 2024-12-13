Федерации стран Скандинавии и Балтии раскритиковали World Aquatics за допуск россиян на ЧМ

Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии раскритиковали Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) за допуск на чемпионат мира, проходящий в Будапеште, российских спортсменов. Слова президента Федерации плавания Норвегии Като Братбакка приводит Sports.ru со ссылкой на телеканал TV2.

«Мы крайне критически относимся к тому, как WA решает этот вопрос. Благодаря новым правилам, группа россиян, которые выступают за клубы, поддерживаемые армией и полицией, могут получить допуск. Прозрачность полностью отсутствует», — заявил глава организации.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. 11 декабря сборная России завоевала две золотые медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее в Госдуме заявили, что Международная федерация плавания издевается над россиянами.