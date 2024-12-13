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Гвардиола рассказал о проблемах со здоровьем

Гвардиола: у меня проблемы со сном и пищеварением из-за результатов «Сити»

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Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о проблемах со сном и пищеварением из-за плохих результатов команды. Об этом сообщает Talk Sport.

«Мне всегда приходится есть что-то легкое. Только суп вечером», — заявил Гвардиола.

11 декабря «Манчестер Сити» уступил итальянскому «Ювентусу» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. Всего же коллектив одержал лишь одну победу в последних десяти встречах — над «Ноттингем Форест» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 3:0.

Подопечные Хосепа Гвардиолы 30 октября уступили «Тоттенхэму» в кубке Английской лиги (1:2), 2 ноября проиграли «Борнмуту» в АПЛ (1:2), 5 ноября португальскому «Спортингу» в Лиге чемпионов (1:4) и 9 ноября «Брайтону» в чемпионате Англии (1:2). Также «Сити» 23 ноября уступил «Тоттенхэму» (0:4), упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3), ведя 3:0 к 75-й минуте.

Ранее Гвардиола чуть не накинулся на фаната после поражения.

Ранее Гвардиола предположил, что заслужил увольнение.

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