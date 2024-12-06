Тренер Гвардиола чуть не накинулся на фаната после поражения и попал на видео

В интернете появился видеоролик, на котором запечатлен главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после проигранного «Манчестер Юнайтед» финала Кубка Англии в мае 2024 года, передает «Советский спорт».

На видеозаписи слышно, как один из фанатов говорит Гвардиоле: «Еще поплачь из-за проигрыша сегодня».

Гвардиола хотел накинуться на болельщика, но его сдержали охранники.

«Манчестер Сити» уступил в том матче со счетом 1:2.

1 декабря фанаты «Ливерпуля» во время матча с «Сити» скандировали кричалку «Тебя уволят утром», намекая на то, что скоро Гвардиола покинет клуб. В ответ на это Гвардиола показал шесть пальцев, напомнив, что столько раз он выигрывал с «Сити» Английскую премьер-лигу (АПЛ).

Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы 30 октября уступили «Тоттенхэму» в кубке Английской лиги (1:2), 2 ноября проиграли «Борнмуту» в АПЛ (1:2), 5 ноября португальскому «Спортингу» в Лиге чемпионов (1:4) и 9 ноября «Брайтону» в чемпионате Англии (1:2). Также «Сити» 23 ноября уступил «Тоттенхэму» (0:4), упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3), ведя 3:0 к 75-й минуте.

Ранее Гвардиола объяснил изменения в поведении.