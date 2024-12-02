Гвардиола о кричалке фанатов «Ливерпуля»: возможно, я заслужил увольнение

Тренер английского «Манчестер Сити» прокомментировал кричалку фанатов «Ливерпуля» с призывом уволить специалиста, предположив, что он это заслужил, передает Daily Mail.

«Я не ожидал, что «Энфилд» начнет скандировать, что меня уволят. Возможно, я заслужил увольнение. Возможно, сохраняю работу лишь потому, что выиграл АПЛ шесть раз и взял другие трофеи», — сказал Гвардиола.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

На 12-й минуте матча отличился нидерландец Коди Гакпо, а на 78-й — египтянин Мохамед Салах реализовал пенальти.

Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы 30 октября уступили «Тоттенхэму» в кубке Английской лиги (1:2), 2 ноября проиграли «Борнмуту» в АПЛ (1:2), 5 ноября португальскому «Спортингу» в Лиге чемпионов (1:4) и 9 ноября «Брайтону» в чемпионате Англии (1:2). Также «Сити» 23 ноября уступил «Тоттенхэму» (0:4), упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3), ведя 3:0 к 75-й минуте.

Ранее Гвардиола рассказал, что плохо спит из-за плохой игры «Манчестер Сити».