Месси назвал лучшего молодого футболиста мира

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал лучшего футболиста нового поколения. Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на Football Espana.

«Мне нравятся нынешние молодые игроки, у них многое впереди. Конечно, я слышал о Ламине Ямале. Он здорово проявляет себя уже сейчас, и я уверен, что его ждет яркое будущее», — заявил Месси.

28 октября Ямаль стал лучшим молодым футболистом года.

В минувшем году Ямаль в составе сборной Испании выиграл Чемпионат Европы — 2024. Его команда обыграла Англию в финальной встрече со счетом 2:1.

В сезоне-2024/25 Ямаль провел 20 матчей во всех турнирах за «Барселону», в которых забил шесть голов и отдал десять результативных передач.

Тренер сборной отметил прогресс российского вратаря.