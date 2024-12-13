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Месси назвал лучшего молодого футболиста мира

Месси: Ямаль здорово проявляет себя уже сейчас, уверен, его ждет яркое будущее

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Trevor Ruszkowski/Reuters

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал лучшего футболиста нового поколения. Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на Football Espana.

«Мне нравятся нынешние молодые игроки, у них многое впереди. Конечно, я слышал о Ламине Ямале. Он здорово проявляет себя уже сейчас, и я уверен, что его ждет яркое будущее», — заявил Месси.

28 октября Ямаль стал лучшим молодым футболистом года.

В минувшем году Ямаль в составе сборной Испании выиграл Чемпионат Европы — 2024. Его команда обыграла Англию в финальной встрече со счетом 2:1.

В сезоне-2024/25 Ямаль провел 20 матчей во всех турнирах за «Барселону», в которых забил шесть голов и отдал десять результативных передач.

Тренер сборной отметил прогресс российского вратаря.

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