Путин назвал олимпийского чемпиона Михайлова кумиром своей матери

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил олимпийского чемпиона в составе сборной СССР по хоккею Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и заявил, что хоккеист был кумиром его матери. Об этом пишет РИА Новости.

«Моя семья была далека от спорта, кроме меня, так как я занимался регулярно. Родители — точно нет. Но вот член сборной команды СССР по хоккею Михайлов был кумиром моей мамы. Удивительно, знаете, вот я сейчас вспоминаю об этом. И это не пустые слова. Для меня большая честь награждать таких людей сегодня здесь, в московском Кремле», — сказал Путин .

Михайлов вместе со сборной СССР завоевал золотые медали зимних Олимпийских игр в 1972 и 1976 годах. В 1980 году вместе со сборной он завоевал серебро Олимпиады. Михайлов восемь раз выигрывал чемпионаты мира и семь раз — европейское первенство. В своей карьере он защищал цвета таких клубов, как саратовский «Кристалл», московские ЦСКА и «Локомотив».

После окончания игровой карьеры стал тренером. В 1981—1984, 1992—1997, 2002—2005 годах и в марте-ноябре 2006 года работал главным тренером СКА (Ленинград/Санкт-Петербург); в 1998—2001 годах — главный тренер ЦСКА. С 2007 по 2009 год он возглавлял новокузнецкий «Металлург».

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