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Интерес к футболу в России упал почти в пять раз за 19 лет

ВЦИОМ: интерес опрошенных россиян к футболу упал

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РИА Новости

ВЦИОМ на официальном сайте опубликовал данные опроса, согласно которым интерес россиян к футболу упал.

Организация проводила опрос по телефону, всего было опрошено 1600 человек, возраст которых начинался от 18 лет. По результатам исследования стало известно, что к футболу оказались равнодушны 77 процентов опрошенных. В 2005-м это число составляло 43 процента. Также зафиксировано снижение количества постоянных футбольных болельщиков с 19 до 4 процентов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0. 7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее бывший тренер «Зенита» объяснил, почему сборные России не вернут на турниры.

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