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Еще один клуб может покинуть РПЛ

Inside RPL: «Химки» могут покинуть РПЛ из-за ареста Садыгова

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РИА Новости

Подмосковные «Химки» могут не сыграть в весенней части сезона и покинуть Российскую премьер-лигу (РПЛ) из-за ареста главного инвестора клуба Туфана Садыгова. Об этом сообщает РБ Спорт со ссылкой на Telegram-канал Inside RPL.

Источник утверждает, что без Садыгова у клуба есть проблемы с финансированием. Согласно данным, у клуба уже имеется четырехмесячная задолженность перед игроками и персоналом. Есть вероятность, что футболисты воспользуются свои правом и начнут покидать команду.

1 ноября сообщалось, что в новом сезоне РПЛ могут не сыграть «Крылья Советов».

11 декабря Садыгов был отправлен под домашний арест.

По информации Telegram-канала Baza, Садыгов был задержан еще в ноябре 2024 года, на него было возбуждено дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». При этом источник утверждает, что Садыгов был отправлен под домашний арест, хотя следствие просило заключить его под стражу.

«Химки» выступают в РПЛ и после 18 туров национального первенства идут в зоне стыковых матчей на 13-й позиции. В активе подмосковной команды 16 очков и всего три победы.

Ранее сообщалось, что задержание инвестора «Химок» может быть связано с расследованием коррупции в РПЛ.

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