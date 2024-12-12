Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны результаты матчей дня в Лиге чемпионов

Стали известны результаты матчей дня шестого тура Лиги чемпионов

close
Toby Melville/REUTERS

Завершился игровой день шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Всего было проведено девять поединков.

Первым слотом было поставлено два матча. «Штурм», в составе которого сыграл российский голкипер Даниил Худяков, уступил «Лиллю» со счетом 2:3. «Атлетико» со счетом 3:1 обыграл «Слован».

Во втором слоте «Барселона» одолела со счетом 3:2 дортмундскую «Боруссию». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния. «Монако» с российским полузащитником Александром Головиным в составе проиграл «Арсеналу» со счетом 0:3. «Газета.Ru» также провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» на выезде потерпел поражение от «Ювентуса» со счетом 0:2, «Штутгарт» разгромил «Янг Бойз» — 5:1, «Милан» оказался сильнее «Црвены Звезды» (2:1). «Фейеноорд» переиграл «Спарту» со счетом 4:2, а «Бенфика» и «Болонья» победителя не выявили — 0:0.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». С сезона-2024/25 Лига чемпионов проводится по новым правилам, команды не разделены на группы, а находятся в единой таблице.

Ранее бывший нападающий «Спартака» назвал лучшего игрока РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами