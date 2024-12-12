Стали известны результаты матчей дня в Лиге чемпионов

Завершился игровой день шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Всего было проведено девять поединков.

Первым слотом было поставлено два матча. «Штурм», в составе которого сыграл российский голкипер Даниил Худяков, уступил «Лиллю» со счетом 2:3. «Атлетико» со счетом 3:1 обыграл «Слован».

Во втором слоте «Барселона» одолела со счетом 3:2 дортмундскую «Боруссию». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния. «Монако» с российским полузащитником Александром Головиным в составе проиграл «Арсеналу» со счетом 0:3. «Газета.Ru» также провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» на выезде потерпел поражение от «Ювентуса» со счетом 0:2, «Штутгарт» разгромил «Янг Бойз» — 5:1, «Милан» оказался сильнее «Црвены Звезды» (2:1). «Фейеноорд» переиграл «Спарту» со счетом 4:2, а «Бенфика» и «Болонья» победителя не выявили — 0:0.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». С сезона-2024/25 Лига чемпионов проводится по новым правилам, команды не разделены на группы, а находятся в единой таблице.

Ранее бывший нападающий «Спартака» назвал лучшего игрока РПЛ.