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Борьба за 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» играет с «Барселоной». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. «Боруссия» — «Барселона». ОНЛАЙН

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Albert Gea/REUTERS
В матче общего этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» играет с каталонской «Барселоной». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
Матч не начался
11 декабря 23:00
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Дортмунд», Дортмунд, Германия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
22:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча между дортмундской «Боруссией» и каталонской «Барселоной».

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