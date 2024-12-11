Спорт
Борьба за 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» играет с «Барселоной». LIVE
В матче общего этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» играет с каталонской «Барселоной». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
Матч не начался
11 декабря 23:00
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Дортмунд», Дортмунд, Германия
22:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча между дортмундской «Боруссией» и каталонской «Барселоной».