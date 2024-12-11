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Бывший нападающий «Спартака» назвал лучшего игрока РПЛ

Тренер Юран: Батраков нравится мне больше Угальде

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Спартака», а также экс-главный тренер подмосковных «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран рассказал, кто из футболистов Российской премьер-лиги нравится ему больше, чем лучший бомбардир турнира спартаковец Манфред Угальде.

«Мне Батраков больше Угальде понравился. Посмотрите, сколько он забил и отдал передач. Это говорит об уровне. Для меня он лучше. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал», — цитирует Юрана Legalbet.

На счету нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде 15 забитых мячей и две голевые передачи в 18 встречах РПЛ в нынешнем сезоне, при этом в прошлом чемпионате в 12 проведенных играх он не смог отличиться ни разу.

Атакующий полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков занимает второе место в списке бомбардиров с десятью забитыми мячами. Так же на его счету шесть результативных передач.

«Спартак» занимает третье место в чемпионате России, на два очка отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита», «Локомотив» идет на четвертой позиции, уступая два балла красно-белым.

Ранее стало известно, что в «Динамо» ищут замену футболисту, который хочет уйти из-за СВО.

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