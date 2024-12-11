«Вашингтон» опубликовал видео новой тренировки Овечкина

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после травмы проводит на льду бросковые тренировки. Соответствующее видео в социальной сети опубликовала пресс-служба «столичных».

На тренировке Овечкину ассистировал его давний партнер по команде Никлас Бекстрем, который в ноябре 2023 года приостановил карьеру из-за травмы.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее НХЛ похвалили за отношение к гонке Овечкина за рекордом Гретцки.