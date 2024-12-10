НХЛ похвалили за отношение к гонке Овечкина за рекордом Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов похвалил Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за правильный подход в вопросе погони российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит РИА Новости.

«То, что Гретцки будет сопровождать Овечкина, — ритуальная вещь. НХЛ — один из примеров того, как должна работать спортивная организация любого уровня. В этом случае спортивный принцип отделяется от всей политики. Побить рекорд канадца — событие для самого Гретцки, отечественного и мирового хоккея в целом», — заявил Фетисов.

10 декабря появилась информация, что управляющие НХЛ на совете обсудили план действий на момент, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Он будет заключаться в немедленной остановке игры в момент установления нового рекорда, даже если она будет проходить на выезде, и проведении полной презентации c Овечкиным, Гретцки и комиссаром лиги Гэри Беттмэном.

Гретцки в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Овечкин не играет с 19 ноября. Хоккеист восстанавливается после перелома малоберцовой кости левой ноги, который он получил в матче регулярного чемпионата с «Ютой».

Ранее в «Вашингтоне» рассказали, когда вернется Овечкин.