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Журналист Губерниев: российские пловцы вспомнили, что они спортсмены

Губерниев поддержал получение нейтрального статуса российскими пловцами

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Пресс-служба ТНТ

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на получение российскими пловцами, в числе которых рекордсменка мира Евгения Чикунова, нейтрального статуса от World Aquatics, передает «Матч ТВ».

«Очень здорово, что у людей проснулось спортивное самосознание и после пропуска Олимпиады они решили вспомнить, что они спортсмены», — сказал Губерниев.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в МОК рассказали о ситуации с допуском российских спортсменов.

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