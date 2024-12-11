В Госдуме отказались отменять Fan ID

Комитет Госдумы по спорту рекомендовал Думе отклонить законопроект об отмене системы идентификации зрителей (Fan ID). Об этом пишет РИА Новости.

«Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту рекомендует Государственной Думе проект федерального закона... (об отмене системы идентификации зрителей)... отклонить», — указано в соответствующем документе.

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. В настоящее время без обязательной идентификации нельзя посетить только матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и финальный поединок Кубка России по футболу. В других видах спорта Fan ID не действует.

В Российской премьер-лиге было сыграно 18 туров. Лидером национального первенства стал «Краснодар», в активе которого оказалось 39 баллов. Такое же количество очков имеет петербургский «Зенит», идущий вторым в турнирной таблице РПЛ и уступающий «быкам» только по дополнительным показателям. Замкнул тройку сильнейший московский «Спартак», набравший 37 очков.

Ранее российский специалист предрек «Спартаку» тяжелый финиш чемпионата.