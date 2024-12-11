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В Госдуме отказались отменять Fan ID

Комитет ГД по спорту рекомендовал отклонить проект об отмене системы Fan ID

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Илья Питалев/РИА Новости

Комитет Госдумы по спорту рекомендовал Думе отклонить законопроект об отмене системы идентификации зрителей (Fan ID). Об этом пишет РИА Новости.

«Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту рекомендует Государственной Думе проект федерального закона... (об отмене системы идентификации зрителей)... отклонить», — указано в соответствующем документе.

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. В настоящее время без обязательной идентификации нельзя посетить только матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и финальный поединок Кубка России по футболу. В других видах спорта Fan ID не действует.

В Российской премьер-лиге было сыграно 18 туров. Лидером национального первенства стал «Краснодар», в активе которого оказалось 39 баллов. Такое же количество очков имеет петербургский «Зенит», идущий вторым в турнирной таблице РПЛ и уступающий «быкам» только по дополнительным показателям. Замкнул тройку сильнейший московский «Спартак», набравший 37 очков.

Ранее российский специалист предрек «Спартаку» тяжелый финиш чемпионата.

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