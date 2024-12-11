Российский специалист предрек «Спартаку» тяжелый финиш чемпионата

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что зимний перерыв наступил для московского «Спартака» невовремя, а весной им снова будет тяжело. Его слова приводит «Татар-информ».

«Спартаку» этот перерыв сейчас ни к чему, у них запала хватило бы еще на три-четыре тура. Снова набрать ход весной будет проблемой для «Спартака». Опять он будет кувыркаться. Но это уже задача тренерского штаба», — заявил Билялетдинов.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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