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В «Динамо» ищут замену футболисту, который хочет уйти из-за СВО

Московское «Динамо» ищет замену полузащитнику Бителло

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Телеграм-канал «ФК «Динамо» Москва»

Московское «Динамо» приступило к поискам замены бразильскому полузащитнику Бителло. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Отмечается, что поиски идут несмотря на отсутствие предложений по футболисту. При этом, в «Динамо» считают, что уход бразильца зимой маловероятен.

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО.

Бителло хочет вернуться в Бразилию, чтобы выступать в Кубке Либертадорес и иметь шансы на вызов в сборную Бразилии. Одним из вариантов продолжения карьеры игрока является «Ботафого», который в 2024 году стал обладателем Кубка Либертадорес.

«Ботафого» и «Динамо» уже провели первые консультации по трансферу, но конкретного предложения бразильцы москвичам пока не сделали.

В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач.

Ранее в «Црвене Звезде» опровергли возвращение игрока команды в «Зенит».

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