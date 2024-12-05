В «Црвене Звезде» опровергли возвращение игрока команды в «Зенит»

Защитник петербургского «Зенита» Ваня Дркушич, на правах аренды выступающий за сербскую «Црвену Звезду», не вернется в российскую команду до конца текущего сезона. Об этом в комментарии порталу ODDS.ru заявил генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.

«Вернется ли Дркушич в «Зенит» уже зимой? Мы сохраним Ваню до конца сезона. Он нужен нам», — сказал Терзич.

25-летний защитник в минувшем августе перешел в «Зенит» из футбольного клуба «Сочи». Сразу после этого он был отдан в «Црвену Звезду» в аренду сроком на один год. В текущем сезоне он провел за сербскую команду шесть матчей и забил в них один мяч. По информации местного портала Sportklub, в «Зените» выразили недовольство небольшим объемом игрового времени, которое получает футболист в Сербии, и захотели вернуть его уже этой зимой.

«Зенит» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав после 17 туров 39 очков. На втором месте с отставанием в один балл идет «Краснодар». Замыкает тройку московский «Спартак» с 34 очками в активе.

Ранее «Гремио» досрочно завершил аренду Ду Кейроса из «Зенита».