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«Докажем делом»: Ротенберг уверен, что Кубок Первого канала пройдет на высшем уровне

Ротенберг о Кубке Первого канала: наш турнир лучше, чем в НХЛ, докажем делом

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг уверен в высоком уровне проведения предстоящего Кубка Первого канала и заявил, что это соревнование будет лучше, чем Турнир четырех наций, который проводится в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Sports.ru.

«У нас вот четыре сборные, тоже четыре нации, даже больше. Мы лучше. Докажем делом», — сказал Ротенберг.

8 декабря в составе сборной России на Кубок Первого канала произошли изменения.

На турнире, который состоится с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге, примут участие сборные Белоруссии, России, Казахстана, а также команда легионеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее американский хоккеист заявил, что ему нравится в России.

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