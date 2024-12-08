В составе сборной России на Кубок Первого канала произошли изменения

Четыре хоккеиста покинули сборную России перед стартом Кубка Первого канала. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Роман Ротенберг в своем Telegram-канале.

«Желаем ребятам здоровья, скорейшего выздоровления и возвращения на лед! Еще раз благодарим все клубы, отпустившие своих игроков в сборную!» — написал Ротенберг.

Из-за травм участие в турнире принять не смогут Сергей Телегин и Максим Шабанов из «Трактора», а также Сергей Андронов и Захар Бардаков из СКА. На их место были вызваны Магомед Шараканов («Лада»), Михаил Котляревский («Трактор»), Максим Джиошвили («Динамо») и Николай Поляков (СКА).

На турнире, который состоится с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге, примут участие сборные Белоруссии, России, Казахстана, а также команда легионеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее американский хоккеист заявил, что ему нравится в России.