В «Акроне» высказались о будущем Дзюбы

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов заявил, что решение о продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой будет принято весной. Его слова приводит Odds.ru.

«Посмотрим, каким будет желание Артема. Пока не готов сказать. Мы подписали его на год, пусть доиграет, а там будет видно. Думаю, к весне определимся, будем исходить из нашей стратегии», — заявил Морозов.

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В матче 18-го тура чемпионата России «Акрон» обыграл «Зенит» со счетом 2:1.

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

Первую часть чемпионата в статусе лидера завершил «Краснодар. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым. «Акрон» занимает девятую строчку, набрав 22 балла.

Ранее Дзюба повторил достижение Александра Кержакова в чемпионате России.