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В КХЛ рассказали о вступлении «Црвены Звезды» в лигу

Глава КХЛ Морозов: нет планов о вступлении в лигу «Црвены Звезды»

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не планирует в ближайшее время вводить в число участников первенства сербскую «Црвену Звезду», о стратегическом сотрудничестве с которой 7 ноября был подписан меморандум. Об этом в интервью Legalbet рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

«Мы пока таких планов не строим. Там должна проводиться большая работа: популяризация хоккея, улучшение инфраструктуры. У них сейчас нет стадиона, который соответствует требованиям КХЛ для проведения домашних матчей. Будем прорабатывать вопрос», — сказал Морозов.

Он сообщил, что следующая встреча с представителями «Црвены Звезды» состоится 22 декабря в Ташкенте. На ней будут обсуждаться имеющиеся проблемы и дальнейшее взаимодействие. Морозов подчеркнул, что сербский клуб заинтересован в развитии хоккея, и КХЛ готова оказывать в этом помощь.

Президент КХЛ также рассказал о том, кто проведет для детей мастер-классы в Ташкенте. По его словам, сейчас там находятся известные в прошлом хоккеисты Сергей Федоров и Илья Ковальчук. Морозов заявил, что у КХЛ много партнеров, которые могут организовать мастер-классы для сербских детей.

Ранее стало известно, что СКА вернется на новую арену за 60 млрд рублей.

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