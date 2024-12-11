«Тупые идиоты»: стало известно наказание гонщика «Формулы-1» за оскорбление стюардов

Международная автомобильная федерация (FIA) не планирует наказывать пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена за то, что он по радио Макса назвал стюардов Гран-при Абу-Даби «тупыми идиотами». Они вынесли ему штраф за столкновение с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри. Слова представителя организации приводит Motorsport.

«Представитель ФИА подтвердил, что Федерация считает вопрос закрытым и что Ферстаппену не грозят никакие дальнейшие санкции», — заявили в FIA.

Ранее Ферстаппена отправили в Руанду за мат.

Он позволил себе грубые выражения на пресс-конференции после Гран-при Сингапура. Чемпионский трофей «Формулы-1» Ферстаппену вручат в столице Руанды Кигали. За время поездки ему предстоит поработать с молодыми гонщиками на бюджетном кросс-каре.

В последней гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, Ферстаппен из «Ред Булла» после штрафа в 10 секунд из-за столкновения с австралийцем Оскаром Пиастри финишировал лишь шестым, однако это не помешало ему стать чемпионом мира в четвертый раз подряд.

Нидерландец также является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

В общем зачете Ферстаппен набрал 437 очков. Вторым стал Норрис с 374 баллами, третьим — Шарль Леклер (356 очков). Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял седьмое место в общем зачете, в его активе 223 балла.

Ранее пилот «Макларена» выиграл последний этап Гран-при «Формулы-1» в сезоне — 2024.