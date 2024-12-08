Пилот «Макларена» выиграл последний этап Гран-при «Формулы-1» в сезоне — 2024

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в последней гонке сезона «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщает RT.

Норрис стал лучшим по итогам 58 кругов. На второй позиции оказался испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс (+5,832). Третью строчку занял его партнер по команде Шарль Леклер из Монако (+31,928).

Нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» после штрафа в 10 секунд из-за столкновения с австралийцем Оскаром Пиастри финишировал лишь шестым, однако это не помешало ему стать чемпионом мира в четвертый раз подряд.

Нидерландец также является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

В общем зачете Ферстаппен набрал 437 очков. Вторым стал Норрис с 374 баллами, третьим — Шарль Леклер (356 очков). Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял седьмое место в общем зачете, в его активе 223 балла.

Ранее пилота «Ред Булла» лишили победы в квалификации Гран-при Катара «Формулы-1».