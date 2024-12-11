Тренер сборной России рассказал, примет ли Большунов участие в этапе Кубка России

Cтарший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов примет участие в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России. Его слова приводит Sport24.

«Саша сегодня проделал определенную работу и завтра выйдет на старт. Но форма не идеальная, все‑таки 10 дней провел в Москве, провел лечение. Саша будет стартовать и на его состояние посмотрим завтра», — заявил Бородавко.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

1 декабря он занял девятое место в гонке на 10 км классическим стилем, а на следующий день не смог выйти в полуфинал в спринте классическим стилем. После этого олимпийский чемпион снялся с соревнований и отправился на обследование, чтобы выяснить причины слабой физической формы.

6 декабря старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Большунов переболел коронавирусом.

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