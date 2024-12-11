Олимпийская чемпионка заявила, что хочет взять интервью у Алии Мустафиной

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» рассказала, что хотела бы сделать интервью с другими звездами российской гимнастики на своем YouTube-канале.

«Мне бы хотелось снять что-то про характер спортсмена. Мне кажется, самое интересное, что есть у спортсмена — это его характер. А мы все очень разные. Наверное, я начала бы с гимнасток: пригласила бы Алию Мустафину, Ксюшу Афанасьеву, Вику Листунову. Всех чемпионов, которые внесли большой вклад в гимнастику, которые прошли очень большой путь», — рассказала Мельникова.

Алия Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, Ксения Афанасьева — двукратной чемпионкой мира, а Виктория Листунова — олимпийской чемпионкой Токио в команде.

Мельникова отметила, что любит активно вести социальные сети и работать с камерой, а блог на YouTube является для нее новым опытом в этом направлении.

«Для меня YouTube — это что-то новое, нечто более подробное и длительное. На данный момент, наверное, планирую выкладывать только влоги. Но в будущем мне бы очень сильно хотелось раскрывать наш вид спорта — гимнастику, — показывать то, что происходит внутри», — рассказала чемпионка.

Ранее олимпийская чемпионка решила попробовать себя в кино.