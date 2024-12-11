Олимпийская чемпионка решила попробовать себя в кино

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» рассказала, что хотела бы в будущем исполнить главную роль в каком-либо фильме.

Ранее Мельникова уже исполнила роль второго плана в сериале «Игры», посвященном летним Олимпийским играм 1980 года в Москве. Режиссер сериала Евгений Стычкин назвал гимнастку хорошей актрисой и предположил, что она способна взять на себя главную роль в будущем.

«Планирую ли я развиваться в актерской деятельности? Если честно, мне бы хотелось попробовать, — сказала Мельникова. — Какой бы это был фильм? Я бы доверилась режиссеру — профессионалу, который смог бы подобрать роль именно под меня. Мне кажется, что это важнее, чем мое желание».

В сериале «Игры» Мельникова исполнила роль советской гимнастки Елены Травниной, которая получила травму накануне Олимпийских игр, поскольку отказалась от отдыха.

Ранее вратарь «Спартака» рассказал о возможном отъезде в Европу.