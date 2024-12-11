Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Олимпийская чемпионка решила попробовать себя в кино

Гимнастка Мельникова заявила, что хочет попробовать себя в актерстве

close
gelyamelnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» рассказала, что хотела бы в будущем исполнить главную роль в каком-либо фильме.

Ранее Мельникова уже исполнила роль второго плана в сериале «Игры», посвященном летним Олимпийским играм 1980 года в Москве. Режиссер сериала Евгений Стычкин назвал гимнастку хорошей актрисой и предположил, что она способна взять на себя главную роль в будущем.

«Планирую ли я развиваться в актерской деятельности? Если честно, мне бы хотелось попробовать, — сказала Мельникова. — Какой бы это был фильм? Я бы доверилась режиссеру — профессионалу, который смог бы подобрать роль именно под меня. Мне кажется, что это важнее, чем мое желание».

В сериале «Игры» Мельникова исполнила роль советской гимнастки Елены Травниной, которая получила травму накануне Олимпийских игр, поскольку отказалась от отдыха.

Ранее вратарь «Спартака» рассказал о возможном отъезде в Европу.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами