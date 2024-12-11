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Вратарь «Спартака» рассказал о возможном отъезде в Европу

Вратарь «Спартака» Максименко: не рассуждал об отъезде в Европу

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Вратарь и капитан московского «Спартака» Александр Максименко, недавно проведший свой пятидесятый матч на «ноль» в Российской премьер-лиге, прокомментировал слова тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова о том, что именно он может стать следующим уехавшим в Европу отечественным голкипером.

«Не видел слов Виталия Витальевича Кафанова про то, что я следующим из российских вратарей после Матвея Сафонова могу уехать в европейский чемпионат. В целом я не рассуждал об отъезде в Европу и готов ли я сам попробовать себя на более высоком уровне», — рассказал Максименко Legalbet.

В текущем сезоне в активе Максименко все 18 матчей за «Спартак» в РПЛ, в которых он пропустил 14 мячей и одиннадцать раз отыграл на «ноль». «Спартак» занимает третье место в чемпионате страны, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два очка. Действующее соглашение Максименко с красно-белыми истекает летом 2025 года.

Ранее Сафонов проиграл суд за алименты бывшей жене.

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