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Российские пловцы остались без медалей в первый день чемпионата мира

Сборная России осталась без медалей в первый день чемпионата мира по плаванию

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Unsplash

Сборная России не смогла получить медали в первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Будапеште — столице Венгрии. Об этом пишут «Известия».

В женской и мужской эстафетах 4 по 100 метров вольным стилем представители российской сборной заняли четвертые места. За женскую национальную команду плыли Милана Степанова, Дарья Трофимова, Дарья Клепикова и Арина Суркова, им не хватило 0,29 секунды, чтобы стать третьими. Мужчины — Андрей Минаков, Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков и Александр Щеголев — уступили бронзовым призерам из Польши 0,16 секунды.

В полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем Олег Костин в первом заплыве занял шестое место (22,26 секунды), а Роман Шевляков (22,22) стал седьмым во втором полуфинале. Пловчиха Арина Суркова на дистанции 50 метров баттерфляем финишировала второй с результатом 24,71 секунды и отобралась в финал с общим четвертым временем.

В финальном заплыве на дистанции 200 метров Илья Бородин приплыл шестым. В полуфинале на дистанции 100 метров на спине Мирон Лифинцев и Павел Самусенко смогли пробиться в финал.

В финальном заплыве на 1500 метров вольным стилем Кирилл Мартынычев стал лишь седьмым.

Кроме того, 16-летняя Софья Дьякова в ходе заплыва на 400 метров вольным стилем установила юношеский рекорд России, но заняла восьмое место, победительница Саммер Макинтош опередила ее на 12 секунд.

28 российских спортсменов принимают участие в чемпионате в нейтральном статусе. Во второй день соревнования разыграют еще 10 комплектов медалей.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал получение нейтрального статуса российскими пловцами.

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