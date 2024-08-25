Каноисту Петрову вернули золото чемпионата мира

Российскому каноисту Захару Петрову отменили дисквалификацию и вернули золото чемпионата мира по гребле в Самарканде. Об этом сообщает «Чемпионат».

Петров в воскресенье, 25 августа, выступил в заезде одиночек на 500 метров. Он прошел дистанцию первым, однако был дисквалифицирован и не получил золотую медаль из-за того, что его лодка перевернулась на самом финише. В официальном протоколе соревнований указано, что российский спортсмен не финишировал.

Российская сторона подала протест, и он в итоге был удовлетворен. Таким образом, Петров вернулся на первое место в протоколе с результатом 1.47,293 секунды. Молдаванин Сергей Тарновский стал вторым, а представитель Чехии Мартин Фукса — третьим.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально высказался об этом решении.

«Офигеть! Нам вернули золото Захара Петрова! Он трехкратный чемпион мира! Охренеть! Счастье и радость!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Петров после заезда одиночек на 500 метров также принял участие в соревнованиях четверок на аналогичной дистанции и завоевал золото. С учетом субботней победы в двойках в паре с Иваном Дмитриевым, на счету Петрова стало три золотые медали первенства в Самарканде.

Захар Петров принял участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Среди одиночек он стал четвертым на дистанции 1000 метров, также четвертое место он занял в тандеме с Алексеем Коровашковым на 500 метрах.

Ранее каноисты Шляпникова и Коровашков выиграли золото ЧМ в миксте.