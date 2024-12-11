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19-летний российский хоккеист сделал результативное действие в пятом матче подряд

Мичков сделал результативное действие в пятом матче НХЛ подряд

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Matt Slocum/AP

19-летний российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков совершил результативное действие в пятой игре подряд.

Россиянин сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса». Коллектив Мичкова выиграл в этой встрече со счетом 5:3. Эта встреча стала пятой для него с набранными баллами подряд. Всего за этот отрезок он заработал девять (3+6) очков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает восьмую строчку. У коллектива 30 очков после 29 встреч. «Коламбус» идет 12-м, у них 27 баллов за 28 игр.

В текущем сезоне Мичков набрал 27 очков (11+16) за 27 встреч.

На драфте НХЛ 2023 года россиянин был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступают три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее 19-летний россиянин установил уникальное достижение в НХЛ.

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