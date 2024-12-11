Названо главное разочарование российского футбольного сезона

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС), а ныне почетный президент организации, а также экс вице-президент УЕФА Вячеслав Колосков считает самарские «Крылья Советов» главным разочарованием первой части российского сезона.

«Главное разочарование сезона — «Крылья Советов». Я симпатизирую этой команде. Игорь Осинькин создал хороший коллектив, но потом он потихоньку распался, потом вроде снова собрался. Они то заиграют, то опять куда-то нырнут в глубину. Определенное разочарование есть, потому что от них ожидал большего», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Специалист также отметил происходящие вокруг клуба «околофутбольные процессы», имея в виду публичное заявление о коррупции в судейском корпусе со стороны губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, которому один из менеджеров клуба озвучил наличие негласного долга в 36 млн рублей на «обеспечение беспристрастности арбитров». Колосков считает, что в этом вопросе должны до конца разобраться правоохранительные органы.

По итогам первой части чемпионата России «Крылья Советов» занимают десятое место с 18 очками после 18-ти туров. Команда Игоря Осинькина за тур до зимнего перерыва обыграла на выезде действующего чемпиона страны санкт-петербургский «Зенит» (3:2).

Ранее экс-игрок ЦСКА назвал безобразием судейство в российском футболе.