Экс-игрок «ЦСКА» назвал безобразием судейство в российском футболе

Бывший футболист сборной СССР и московского Владимир Пономарев назвал безобразием судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Удивило наше судейство. Это какое-то безобразие. Футбол превратили в борьбу. . Вся эстетика футбола теряется. Вот игра «Спартака» и «Краснодара». Как играл Бабич, ну нельзя же так», — сказал Пономарев.

«Краснодар» завершил 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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