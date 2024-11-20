Федерация плавания обновила правила по допуску россиян на соревнования

Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования.

Новая редакция правил была выпущена 18 ноября. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии.

Таким образом, чемпионат России на короткой воде, который пройдет в Санкт‑Петербурге с 21 по 26 ноября, может являться квалификационным турниром для принятия участия в чемпионате мира в Будапеште, который состоится в декабре.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года. 4 сентября 2023 года FINA сообщила, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в соревнованиях по плаванию в нейтральном статусе.

На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступил только один россиянин в плавании — Евгений Сомов. Соревноваться российские спортсмены могли только в одиночных разрядах, групповые выступления были запрещены.

Ранее Юлия Ефимова заявила, что боялась участвовать в Олимпиаде-2024.