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Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Аталанту» в Лиге чемпионов

«Реал» со счетом 3:2 обыграл «Аталанту» в шестом туре Лиги чемпионов

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Claudia Greco/REUTERS

Испанский «Реал» обыграл итальянскую «Аталанту» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Джевисс» в Бергамо, завершилась со счетом 3:2. Счет в поединке открыл французский нападающий мадридской команды Килиан Мбаппе, который отличился на 10-й минуте. Также в составе «сливочных» голами отметились Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. За «Атланту» в этом поединке забили Шарль Де Кетеларе, который реализовал пенальти, и Адемола Лукман.

Мбаппе получил повреждение во время игры и был заменен на 36-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал» одержал третью победу в нынешней Лиге чемпионов и с девятью очками поднялся на 17-е место. «Аталанта», потерпевшая первое поражение в турнире, опустилась на седьмое место с 11 очками.

Действующим победителем турнира является «Реал». С сезона-2024/25 Лига чемпионов проводится по новым правилам, команды не разделены на группы, а находятся в единой таблице.

Ранее «Ливерпуль» выиграл шестой матч подряд в Лиге чемпионов.

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