«Старость ли это? Скорее всего»: Загитова поделилась новостями

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова в своем Telegram-канале поделилась со своими поклонниками «новостями дня».

«Новости дня. Я начала носить патчи, потому что у меня жесткие недосыпы и синяки под глазами. И я начала носить шапки. Старость это? Скорее всего. Вот такие новости», — сказала Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В новом сезоне проекта ее сменила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. 19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Следом она поступила в магистратуру.

Ранее Загитова обратилась к поклонникам с просьбой ее пожалеть.