«Пожалейте меня, очень надо»: Загитова обратилась к поклонникам

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова в своем Telegram-канале обратилась к своим подписчикам с просьбой пожалеть ее.

«Что же может делать Алина в девять часов вечера? После тяжелого рабочего дня! Конечно же, приехать в институт. Да, это все, что я хотела сказать. Я просто вам пожалуюсь. Можно? Пожалейте меня. Очень надо», — сказала Загитова.

19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Следом она поступила в магистратуру.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В новом сезоне проекта ее сменила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Ранее Загитова на видео показала образ в откровенном платье с декольте.