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Мостовой о сборной России: будем играть с Монголией и ставить рекорды

Мостовой о соперниках сборной России: Монголия осталась, Сейшельские острова

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на вопрос, что будет с отечественным футболом в 2025 году, заявив, что Россия может сыграть с Монголией и Сейшельскими островами, передает Sport24.

«Какой футбол, если будем играть с Брунеем?! Монголия осталась только и какие-нибудь Сейшельские острова. Будем рекорды ставить. Тогда и в рейтинге ФИФА будем на первых трех местах», — сказал Мостовой.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее натурализованный бразильский футболист рассказал, считает ли он себя русским.

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