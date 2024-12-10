Мостовой о сборной России: будем играть с Монголией и ставить рекорды

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на вопрос, что будет с отечественным футболом в 2025 году, заявив, что Россия может сыграть с Монголией и Сейшельскими островами, передает Sport24.

«Какой футбол, если будем играть с Брунеем?! Монголия осталась только и какие-нибудь Сейшельские острова. Будем рекорды ставить. Тогда и в рейтинге ФИФА будем на первых трех местах», — сказал Мостовой.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее натурализованный бразильский футболист рассказал, считает ли он себя русским.