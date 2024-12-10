Натурализованный бразилец рассказал, считает ли он себя русским

Натурализованный бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что считает себя наполовину русским. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Когда наступает зима, все становится немного сложнее, темное время суток все-таки немного мешает улыбаться чаще. Но, каждый день делая добрые дела, мы помогаем друг другу даже в мороз и холод. Хотя зимы в России очень красивые!» — заявил Сантос.

Футболист также отметил, что считает себя на 50% русским, так как прожил в стране более пяти лет. Сантос добавил, что ему нравится русская кухня, особенно сырники.

21 октября президент России Владимир Путин дал гражданство бразильскому капитану «Зенита» Дугласу Сантосу.

28 октября сообщалось, что он может быть вызван в сборную России.

Сантос выступает за санкт-петербургский «Зенит» с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Ранее «Зенит» поздравил Дугласа Сантоса с получением российского паспорта.