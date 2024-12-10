Сборная России упустила медаль на чемпионате мира по плаванию

Сборная России заняла четвертое место в женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Венгрии.

В составе национальной российской команды выступили Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Милана Степанова и Арина Суркова. Медаль россиянки упустили на последнем этапе. Золотые медали женской эстафеты выиграла сборная США. На втором месте расположились австралийские пловчихи, замкнули тройку лучших представительницы Канады.

Также четвертое место в эстафете заняла мужская сборная России. На дистанции плыли Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков, Александр Щеголев и Андрей Минаков.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 26 российских пловцов.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал получение нейтрального статуса российскими пловцами.