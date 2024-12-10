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16-летняя пловчиха Дьякова стала первой россиянкой в финале чемпионата мира с 2021 года

Канадка Макинтош победила на ЧМ по плаванию с мировым рекордом на 400 м кролем

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Максим Богодвид/РИА Новости

16-летняя российская пловчиха Софья Дьякова заняла восьмое место в финальном заплыве на 400 метров вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

Российская спортсменка проиграла победительнице заплыва — канадке Саммер Макинтош — более 12 секунд. Сама представительница Канады установила в этом заплыве мировой рекорд — 3:50:25.

Дьякова стала первой россиянкой, выступившей в финале чемпионата мира по плаванию с декабря 2021 года, когда отечественные пловцы в последний раз участвовали в первенстве планеты.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 26 российских пловцов.

20 ноября World Aquatics обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал получение нейтрального статуса российскими пловцами.

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