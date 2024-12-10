Экс-футболист назвал главную проблему «Реала»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил серьезную проблему мадридского «Реала» с травмированными перед матчем Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты».

«Реал» всегда является фаворитом, но у них серьезная ситуация с травмированными, что непонятно, как они сыграют. В Лиге чемпионов играют лучшие из лучших. Посмотрим, как команды справятся с проблемами», — сказал Булыкин.

Встреча между «Аталантой» и «Реалом» состоится 10 декабря. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени. В турнирной таблице общего этапа «Аталанта» занимает пятое место, набрав 11 очков. «Реал» идет на 24 месте, имея в активе 6 балов. Командам осталось провести по три игры. В весеннюю часть турнира выйдут 24 лучшие команды.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее стали известны результаты жеребьевки клубного чемпионата мира.