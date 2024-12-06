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Стали известны результаты жеребьевки клубного чемпионата мира

В Майами состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира 2025 года

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Trevor Ruszkowski/Reuters

В Майами состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира 2025 года.

Команды были разделены на восемь квартетов. Впервые в этом турнире примут участие 32 коллектива.

«Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, сыграет в группе А с бразильским «Палмейрасом», португальским «Порту», а также египетским «Аль-Ахли». Жаркая борьба ожидается в квартете G: в нем сыграют английский «Манчестер Сити», итальянский «Ювентус», «Аль-Айн» из ОАЭ и марокканский «Видад».

Мадридский «Реал» попал в одну группу с саудовским «Аль-Хилялем», австрийским «Зальцбургом» и мексиканской «Пачукой». Эти команды составят квартет H.

В остальных группах сыграют:

Группа B: «ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл» (США),

Группа C: «Бавария» (Германия), «Окленд» (США), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Бенфика» (Португалия),

Группа D: «Фламенго» (Бразилия), «Тунис» (Тунис), «Челси» (Англия), «Леон» (Мексика),

Группа E: «Ривер Плейт» (Аргентина), «Урава Рэдс» (Япония), «Монтеррей» (Мексика), «Интер» (Италия),

Группа F: «Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Ульсан» (Корея), «Сандаунз» (ЮАР).

Турнир в обновленном формате состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Ранее хет-трик Дениса Черышева помог команде выйти в следующую стадию Кубка страны.

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