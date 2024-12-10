В НХЛ рассказали, как отпразднуют возможный рекорд Овечкина

Управляющие Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на совете обсудили возможное падение снайперского рекорда Уэйна Гретцки и его покорение российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Об этом сообщает Daily Faceoff.

Источник утверждает, что эта тема стала главной. Обсуждается план мероприятий на случай установления Овечкиным нового рекорда по количеству голов в регулярных сезонах. План будет заключаться в немедленной остановке игры в момент установления нового рекорда, даже если она будет проходить на выезде, и проведении полной презентации c Овечкиным, Гретцки и комиссаром лиги Гэри Беттмэном.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря.

Гретцки в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали, когда вернется Овечкин.