В «Вашингтоне» рассказали, когда вернется Овечкин

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал о сроках восстановления российского нападающего Александра Овечкина после травмы, а также о его погоне за рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Овечкин всегда говорил нам: «Я не хочу просто побить рекорд; я хочу, чтобы у нас была хорошая команда». Он действительно увлечен этим. У него есть еще две-три недели на восстановление. Не хочу, чтобы он торопился», — заявил Леонсис.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции.

В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

На данный момент «Вашингтон» возглавляет общую турнирную таблицу НХЛ, имея в активе 40 очков.

Ранее Гретцки высказался о погоне Овечкина за его рекордом.