«Взрыв Вселенной»: в штабе Тутберидзе ждут возвращения Валиевой

Хореограф тренерского штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON» признался, что верит в возвращение на соревновательный лед фигуристки Камилы Валиевой, которая дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

«Камила у нас идет отдельно. Ее возвращение в спорт должно быть как взрыв Вселенной. Этого ждет огромное количество людей. И это как будто бы правильная история. Мы все верим в добро и зло, и нам кажется, что Камила, которая вернется в спорт и добьется результата – это правильная сказка», — заявил он.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно об отказе Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее в Госдуме назвали трудности, с которыми столкнется Валиева при возвращении.