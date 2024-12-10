В «Зените» отреагировали на переход хавбека сборной России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переходе полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нет», — ответил Медведев на вопрос о том, перейдет ли Садулаев в «Зенит» на правах свободного агента.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что сине-бело-голубые хотят выкупить 24-летнего Садулаева этой зимой.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Садулаева в €2,5 млн.

Ранее «Зенит» обратился в ЭСК из-за скандального судейства в матче с «Акроном».