«Зенит» бесплатно подпишет полузащитника сборной России

Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев близок к переходу в петербургский «Зенит» на правах свободного агента летом следующего года. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Стороны должны подписать контракт в ближайшее время, сейчас они обсуждают детали. Сам игрок очень заинтересован в переходе и уверен, что сможет побороться за место в основе», — сказал источник.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Зенит» хочет выкупить 24-летнего Садулаева этой зимой.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее «Зенит» обратился в ЭСК из-за скандального судейства в матче с «Акроном».