В «Зените» объяснили успехи лучшего бомбардира РПЛ

Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высоко оценил успехи костариканского нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Угальде в «Спартаке» не хватало игрока, который подсунет мяч, где‑то отыграется в стенку. Манфред не тот футболист, который стоит в штрафной и ждет. Помню, что на сборах Угальде неплохо взаимодействовал с Промесом, а теперь он нашел общий язык с Барко», — заявил Аршавин.

23 ноября «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Манфред Угальде в этой встрече оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет.

1 декабря «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 3:0. В этой встрече Угальде оформил дубль. Еще один мяч футболист забил 7 декабря, отличившись в матче с «Пари НН» (3:0).

Угальде с 15 мячами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ-2024/25.

«Краснодар» завершил 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее футболист «Спартака» перенес операцию.