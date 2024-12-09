Футболист «Спартака» перенес операцию

Футболист московского «Спартака» Срджан Бабич перенес операцию на колене. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Telegram-канале клуба.

«Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу», — говорится в сообщении.

Бабич перенес операцию в одной из клиник Белграда. Сроки восстановления игрока не называются.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бабич провел 17 матчей, забив два мяча.

«Краснодар» завершил 2024 год в статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ). В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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